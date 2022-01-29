تقرير الأمم المتحدة يفضح تجنيد الحوثيين للأطفال ويلوح بعقوبات ضد المليشيا

أفاد تقرير خبراء الأمم المتحدة،اليوم،أن الحوثيين مستمرون في تجنيد الأطفال في اليمن

وقال التقرير إن جميع القوات الموالية للحوثي تنتهك حظر الأسلحة

و أكد أن الحوثيين يحصلون على الأسلحة عبر شبكة معقدة من الوسطاء لطمس الأدلة،ويقومون بتجميع المسيرات والصواريخ والعبوات الناسفة بمناطق سيطرتهم

و أكد التقرير أن إلقاء الحوثيين للألغام في البحر ازداد بشكل كبير العام الماضي

وطالب التقرير الأممي الحوثيين بالامتناع عن استخدام المدارس والمساجد لتجنيد الأطفال

ولوح بفرض عقوبات على عناصر الحوثي التي تقوم بتجنيد الأطفال