ارتفاع #أسعار_الذهب اليوم في #السعودية.. وعيار 21 عند 188.94 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الأحد 30 يناير/كانون الثاني 2022، رغم تسجيل المعدن النفيس أسوأ أداء أسبوعي عالميًا منذ نوفمبر.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، إلى نحو 215.93 ريال (57.58 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية اليوم، إلى 188.94 ريال (50.38 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 صباح تعاملات اليوم الأحد في السعودية، إلى نحو 161.95 ريال (43.19 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، اليوم الأحد، فقد صعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 125.96 ريال (33.59 دولار).

سجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد، ارتفاعًا إلى نحو 6720 ريالا (1792 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأحد في السعودية، نحو 1511.53 ريال (403.07 دولار).

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة أول أمس الجمعة (آخر جلسات الأسبوع)، لتسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد إشارات الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة في مارس/آذار القادم.