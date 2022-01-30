إصابات #كورونا العالمية إلى 373.2 مليونا والوفيات 5.7 ملايين

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 373 مليونا و133 ألفا و69 مصابا، حتى صباح الأحد.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و676 ألفا و139 حالة، فيما تعافى 294 مليونا و766 ألفا و122 حالة.

وسجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 234 ألفا و281 إصابة جديدة بفيروس كورونا, و893 وفاة .

وأشارت وزارة الصحة الهندية إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 41 مليونا و92 ألفا و522 حالة, فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 91 ألفا و202 حالة, ووصل إجمالي عدد المتعافين 38 مليونا و713 ألفا و494 شخصا.

وأعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 42582 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا أمس ، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و916143.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 522 وفاة جديدة بسبب كوفيد-19، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى 305762.