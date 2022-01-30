توضيح حول آلية تطبيق #الإجراءات_الاحترازية بأماكن العمل ابتداءً من فبراير المقبل

أوضح متحدث الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد آلية تطبيق الإجراءات الاحترازية بأماكن العمل ابتداءً من فبراير المقبل، وكيفية الإبلاغ عن مخالفات تطبيق الإجراءات الاحترازية

وقال متحدث الموارد البشرية خلال برنامج «سوق العمل» على قناة «روتانا خليجية»، «الوزارة مستمرة في جولاتها الرقابية والميدانية على منشآت القطاع الخاص والعاملين بها للتأكد من وجود تطبيق توكلنا والتأكد من الحالة الصحية عند دخول مقرات العمل واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان بيئة عمل صحية ، والتأكيد على ضرورة التباعد الجسدي وارتداء الكمامة».

وتابع أنه يتم تطبيق العقوبات الصادرة من الجهات المعنية على المنشآت المخالفة أو الأشخاص المخالفين للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية

وأكد أن هناك أرقامًا مبشرة في حالات التحصين تدل على ارتفاع الوعي الصحي لدى العاملين في القطاع الخاص والموظفين في القطاع العام ، مشيرا إلى أنه تم رصد منشآت طالبت بفحوصات خارج البروتوكولات المعتمدة من وقاية، وهذا الأمر مرفوض.

وأضاف أنه يتم الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق معا لرصد أو قنوات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الرقم الموحد 19911 .

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