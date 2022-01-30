السيادة السوداني لمبعوث الأمم المتحدة: كن مسهلاً وأترك التشدد

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أمس السبت، إن مبعوث الأمم المتحدة يجب أن يكون “مسهلاً وليس وسيطاً” ما يشير إلى نهج متشدد فيما يبدو مع الجهود الدولية لحل الأزمة السياسية.

وبدأت بعثة الأمم المتحدة التي يقودها المبعوث الخاص فولكر برتيس، محادثات هذا الشهر للمساعدة في حل الأزمة السياسية في البلاد.

ورحب مجلس السيادة في وقت سابق بمبادرة الأمم المتحدة وقال برتيس، إن “الجيش ليس لديه اعتراضات على وجوده”.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو في بيان: “رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، يجب أن يكون مسهلاً وليس وسيطاً بين الأطراف”.

وأضاف أن المجلس لا يعادي ولا يقاطع المجتمع الدولي لكنه “يرفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد”.

ولم يذكر دقلو في البيان، ما الذي دفعه لهذا التعليق.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمبعوث الأمم المتحدة أو المجلس للتعليق.