حدث في البرازيل: اعتداء حكم بـ”بندقية” على لاعبين!

انتهت مباراة لكرة القدم للصالات للهواة في ولاية ريو غراندي ديل سور البرازيلية، في ظل اضطراب عام أسفر عن إصابة شخصين بعد أن صوب الحكم سلاحاً على اللاعبين وتعديه عليهم.

وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي، في شاطئ كاسينو ونقلت على الهواء مباشرة على الشبكات الاجتماعية، وقعت مشاجرة شرسة بين لاعبي الفريق الفائز “إي إس جوري” والحكم الذي أشهر بندقية ووجهها نحو اللاعبين.

وعرضت فيديوهات وصور نشرت على الشبكات الاجتماعية اللحظات التي اعتدى فيها الحكم ماورو على بعض اللاعبين.

وأكدت مصادر أمنية أمس السبت، أن الحكم شرطي وأن السلطات بدأت تحقيقاً للتحقيق في جرائم إصابة جسدية محتملة.

ونُقل المصابان إلى المستشفى في المنطقة حيث أغمي أحدهما أثناء نقله.