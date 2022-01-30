جامعة شقراء تعقد الملتقى الثالث للباحثين لتعزيز كفاءة البحوث والدراسات العلمية

نظمت جامعة شقراء، ممثلة بفريق تنفيذ مشروع تعزيز كفاءة البحوث والدراسات العلمية باللغة العربية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية، صباح الخميس 24/6/1443هـ، الملتقى الثالث للباحثين تحت عنوان “آراء ومقترحات لمشروع تعزيز كفاءة البحوث الدراسات العلمية”، وذلك عبر وسائل الاتصال المرئي بحضور عدد من الباحثين والمهتمين بالنشر العلمي باللغة العربية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية.

افتتح الملتقى بكلمة الدكتور محمد لواح الرقاص عميد كلية التربية بجامعة شقراء، مرحبًا بالحضور، وموضحًا أهمية الملتقى، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة كفاءة البحوث والدراسات العلمية من قبل الحضور.

وخرج الملتقى بعدد من التوصيات من بينها ترجمة بعض الأبحاث التي باللغة العربية إلى اللغات الأخرى ونشرها في المجلات المصنفة عالميًا.

بالإضافة إلى وجود قائمة بحثية تخدم المجتمع ويزود بها أعضاء هيئة التدريس للقيام بها بما يتحقق مع رؤية المملكة 2030 وتلامس قضايا المجتمعية.

كما أوصى المشاركون في الملتقى بضرورة التعاون بين التخصصات المختلفة في إنتاج بحثي علمي مشترك، وخرج الملتقى بتوصية قيام الجامعة بالعمل على تصنيف المجلات الصادرة باللغة العربية في تصنيف عالمي “ISI”.

بالإضافة لمشاركة مؤسسات المجتمع في الأبحاث لتكون هذه المؤسسات شريك رئيسي في إنتاج الأبحاث العلمية من أجل معالجات وتبين كثير من قضايا المجتمع في نفس المجال.