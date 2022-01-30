المرور يوضح آلية سداد رسوم #اللوحات الجديدة

أوضحت الإدارة العامة للمرور، آلية سداد رسوم اللوحات الجديدة، حيث يتم سداد الرسوم عبر أحد القنوات البنكية.

وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن طريقة سداد قيمة لوحات جديدة للمركبة “إنه يمكن سداد الرسوم عبر أحد القنوات البنكية تحت خيار إعادة إصدار لوحات المركبة”.

وفي وقت سابق، حددت الإدارة العامة للمرور، متطلبات وشروط إصدار رخصة قيادة خصوصي، مشيرة إلى أنه يتم تقديم طلب لاستخراج الرخصة لمدرسة القيادة.

متطلبات إصدار الرخصة:

وأوضحت الإدارة، أن متطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصي كالتالي:

1- إتمام سن الـ 18

2- ألا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها

3- السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة

4- اجتياز اختبار القيادة

5- دفع الرسوم

6- تسديد المخالفات إن وجدت

7- لغير المواطنين يتطلب وجود إقامة نظامية