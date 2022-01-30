السعودية و #الكويت تبحثان أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع المملكة والكويت، وما يربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين من وشائج متجذرة وروابط متينة ومتأصلة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.