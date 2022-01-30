جنوب السودان: نتطلع لدور سعودي محوري

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان مييك آيي دينق، إن جوبا تسعى جاهدة إلى شراكة استراتيجية شاملة مع الرياض، وتتطلع لدور محوري للسعودية للإسهام في نهوض البلاد بضخ استثمارات في مشاريع حيوية تنموية.

وقال : “زيارتي للسعودية استهدفت تقديم أنفسنا، إلى المملكة، ومن ثم تعميق العلاقات معها في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية”.

وأشار إلى أن “جنوب السودان يعتبر بوابة مهمة للمملكة إلى إفريقيا، ونتطلع إلى أن تلعب الرياض دوراً محورياً، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط ولكن أيضاً في بلداننا الإفريقية، وأن تسهم في انتعاش الاستثمار في بلادنا”.