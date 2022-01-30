صور | بـ”زيارة تاريخية”.. رئيس #إسرائيل يصل #الإمارات

وصل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، الأحد، وذلك بزيارة رسمية كانت مجدولة مسبقًا بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني وتم تأجيلها لظروف كوفيد-19.

ونشر الرئيس الإسرائيلي صورا من مراسم استقباله في أبوظبي على صفحته المعرفة بتويتر، قائلا بتعليق: “نبدأ اليوم أول زيارة لرئيس دولة إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأثرنا كثيرا بحفاوة الاستقبال في أبو ظبي مع معالي وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان”، مضيفا أن مصدر الصور Amos Ben-Gershom/ GPO

وكان السفير الإماراتي بإسرائيل، محمد آل خاجة، قد نشر تغريدة عبر حسابه على تويتر: “سيشارك الرئيس في احتفالية اليوم الوطني الإسرائيلي التي تصادف 31 يناير الجاري في معرض إكسبو الدولي”.

وتابع: “نتطلع لهذه الزيارة التاريخية والتي ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين حيث نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب”.