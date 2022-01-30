متحدث الصحة: الحصول على الجرعة الثالثة تكون للفئة العمرية 18 عاما فأكثر

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن أعداد إصابات كورونا حول العالم مازالت في ارتفاع، لافتا إلى أن والدول التي تزايدت فيها نسبة التحصين عادت إلى التحكم في مستويات الإصابات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن منحنى إصابات كورونا في تراجع، مشيرا إلى أن اللقاحات ساهمت في عدم ارتفاع الحالات الحرجة.

ودعا الجميع لتجنب الشائعات التي يتم تناقلها بين الحين والآخر وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأكد أن الجرعة التنشيطية بعد مرور 3 أشهر من الجرعة الثانية، مشيرا إلى أن الحصول على الجرعة الثالثة تكون للفئة العمرية 18 عاما فأكثر