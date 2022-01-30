الأخضر يواصل استعداده للقاء اليابان.. ومؤتمر صحفي لـ”رينارد” غدا

واصل المنتخب الوطني، اليوم الأحد، بحضور ومتابعة رئيس اتحاد الكرة ياسر بن حسن المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم، تدريباته في معسكره الذي يقام حاليًا في مدينة “طوكيو”، استعدادا لمواجهة المنتخب الياباني، بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو “الأخضر”، مساء اليوم، حصة تدريبية على “رديف استاد سايتاما” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها تمرين الاستحواذ، واختتمت الحصة التدريبية بتقسيمه من مجموعتين.

ويختتم “الأخضر” يوم غدٍ الإثنين استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السابعة مساءً على “استاد سايتاما”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

يشار إلى أن بعثة “الأخضر” أجرت مساء اليوم الفحص الثاني الخاص بفيروس كوفيد-19، تطبيقًا للبروتوكولات الطبية الخاصة في اليابان، والتي أظهرت سلامة جميع أفراد البعثة.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني إيرڤي رينارد، غدا الإثنين، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت اليابان مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية في “استاد سايتاما”، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب اليابان.