هطول أمطار وتساقط الثلوج.. تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة بدءا من الغد

قال المركز الوطني للأرصاد، إنه من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءا من غد الإثنين وحتى الأربعاء.

وأوضح المركز، أن التقلبات الجوية المتوقعة تشمل نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خلال النهار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتمتد لتشمل مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، نجران، ولا يستبعد أن تتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

كما شملت التقلبات الجوية، هطول أمطار وتساقط الثلوج يومي الإثني والثلاثاء، على مرتفعات مناطق عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاءالساحلية منها وتمتد لتشمل مناطق القصيم والأجزاء الشمالية لمنطقتي الرياض والشرقية، فيما يتوقع أن تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة خلال نفس الفترة على مناطق تبوك، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات تبوك.

كما شملت انخفاض درجات الحرارة وتكون الصقيع، يومي الثلاثاء والأربعاء، على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل والأجزاء الشمالية لمنطقة المدينة المنورة، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين -2 إلى صفر، ويمتد تأثير الانخفاض في درجات الحرارة يوم الأربعاء ليشمل منطقة القصيم والأجزاء الشمالية لمنطقتي الشرقية والرياض لتصل درجات الحرارة الصغرى ما بين 3 إلى 6 درجات مئوية.