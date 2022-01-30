على رأسها توفير سكن مجاني.. إمارة مكة: تقديم 68 ألف خدمة لقاطني الأحياء العشوائية المزالة بجدة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، توفير خدمات سكانية متنوعة للمواطنين من قاطني الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بمحافظة جدة، تجاوز عددها أكثر من 68 ألف خدمة على رأسها توفير سكن مجاني.

وأضافت أن التسكين يشمل 3 فئات، الأولى الأسر الضمانية القاطنة في العشوائيات، مشيرة إلى أنه تم تسكين أكثر من 550 أسرة أزيلت منازلهم حتى الآن تقدموا بطلبات للجنة لحين نقلهم إلى وحدات الإسكان التنموي والتي خصص لها 4781 وحدة سكنية ستكون جاهزة بالكامل مع نهاية 2022.

وأوضحت أن الفئة الثانية تشمل أصحاب المنازل القاطنين في العشوائيات المزالة ممن لديهم صكوك، لافتة إلى أن الدولة استأجرت لهم وحدات سكنية لحين استلامهم مبالغ التعويضات.

وتابعت: الفئة الثالثة تضم المواطنين القاطنين في العشوائيات وليسوا من مستفيدي الضمان وليس لديهم صكوك، موضحة أنه تتم دراسة حالتهم ومن ثم تسكينهم بالتعاون مع الجمعيات الخيرية.