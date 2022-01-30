الصين.. إغلاق مزيد من الأحياء السكنية في بكين بسبب إصابات كورونا

أعلن في الصين عن إغلاق عدة أحياء سكنية شمالي العاصمة بكين، بعد اكتشاف 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا يومي السبت والأحد.

وأشار المسؤولون إلى أنه تم تشديد حالة التأهب مع الاستعداد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية يوم الجمعة المقبل.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أنها “سجلت 34 إصابة أخرى بين رياضيين ومشاركين في دورة الألعاب، وأثبتت الاختبارات إصابة 211 شخصا بين أكثر من 8 آلاف وصلوا إلى البلاد بحلول السبت، بينهم متزلج سويدي، وآخر سلوفيني”.

وقال مسؤولون، إن “المدينة أقامت أيضا 19 نقطة في المنطقة لاختبار السكان يوميا حتى الجمعة”.