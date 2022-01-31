شاهد بالصور: أول حديقة بمنطقة عسير بدون أعمدة الإنارة

تعد حديقة الوطن بمدينة أبها المشروع الأول على مستوى المنطقة التي لم تستخدم بها أعمدة الإنارة.

حيث قامت أمانة عسير بالعمل على تصميمها لتكون أول حديقة باستخدام الاضاءات الغير مباشره وعدم اللجوء الى أعمدة الإنارة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الحديقة تعمل بأنظمة متطورة بشكل كامل و التي تشمل شبكات الري والإنارة والصرف والإضاءة حيث شملت الحديقة على ممشى ونافورة تفاعلية.

وبين الحميدي بأن أمانة المنطقة تعمل على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة واستخدام أحدث المعدات والمواد التي من شأنها أن تعزز من الكفاءة البيئية من خلال زيادة المسطحات الخضراء وذلك ضمن مبادرة أنسنة المدن التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ تماشيًا مع برنامج تحسين نمط الحياة.