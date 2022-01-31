توفير فرص عمل لأكثر من 16 الف من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالرياض

استطاعت وحدات التمكين التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام المنصرم 2021م من توفير فرص العمل لـ 16 الف من مستفيدي الضمان بالعاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها .

واوضح مدير عام الفرع د. محمد بن عبدالله الحربي أن اعداد البرامج التدريبية التي وفرتها مكاتب الضمان لمستفيديها القادرين على العمل خلال العام نفسه تجاوزت الـ 19 الف برنامج بينما بلغت اعداد المستفيدين من خدمات التدريب والتأهيل 26 الف مستفيد ومستفيدة.

مشيراً إلى أن الفرع وقع خلال العام 74 مذكرة تعاون في مجالات التمكين والتدريب المنتهي بالتوظيف تماشياً مع رؤية المملكة 2030 واهداف برنامج التحول الوطني الذي يدعو إلى تحفيز وتأهيل الضمانيين من جميع الفئات للحصول على فرص وظيفية تتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم بعد الموائمة مع متطلبات سوق العمل.