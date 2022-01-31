هذه التفاصيل: فرص وظيفية للجنسين في شركات القطاع الخاص #وظايف_شاغرة

أعلن مركز التدريب والتوظيف في غرفة الرياض عن توفر وظائف لجنسين بالقطاع الخاص لحملة الابتدائية فأعلى للعمل في عدة مدن بالمملكة.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:
مبيعات : المؤهل العلمي :بكالوريوس.
مشرف مبيعات: المؤهل العلمي :بكالوريوس.
مهندس معماري: المؤهل العلمي :بكالوريوس.
رسام: المؤهل العلمي :دبلوم قبل البكالوريوس.
بائعة معرض: المؤهل العلمي :ثانوي.
فني ميكانيكا: المؤهل العلمي :دبلوم قبل البكالوريوس.
توصيل/مندوب توصيل: المؤهل العلمي :ابتدائي.
امين صندوق (كاشير): المؤهل العلمي :ثانوي.
محاسب: المؤهل العلمي :بكالوريوس.
مصففة شعر: المؤهل العلمي :ثانوي.
مهندس اتصالات: المؤهل العلمي :بكالوريوس.
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