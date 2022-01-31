هذه التفاصيل: فرص وظيفية للجنسين في شركات القطاع الخاص #وظايف_شاغرة

أعلن مركز التدريب والتوظيف في غرفة الرياض عن توفر وظائف لجنسين بالقطاع الخاص لحملة الابتدائية فأعلى للعمل في عدة مدن بالمملكة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:

مبيعات : المؤهل العلمي :بكالوريوس.

مشرف مبيعات: المؤهل العلمي :بكالوريوس.

مهندس معماري: المؤهل العلمي :بكالوريوس.

رسام: المؤهل العلمي :دبلوم قبل البكالوريوس.

بائعة معرض: المؤهل العلمي :ثانوي.

فني ميكانيكا: المؤهل العلمي :دبلوم قبل البكالوريوس.

توصيل/مندوب توصيل: المؤهل العلمي :ابتدائي.

امين صندوق (كاشير): المؤهل العلمي :ثانوي.

محاسب: المؤهل العلمي :بكالوريوس.

مصففة شعر: المؤهل العلمي :ثانوي.

مهندس اتصالات: المؤهل العلمي :بكالوريوس.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي:

https://recruitment.chamber.sa/OptReg/OptViewfrm.aspx