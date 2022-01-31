عاجل.. ارتفاع أسعار #النفط إلى مستوى في 7 أعوام

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين لتقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من 7 أعوام، حيث أدت الاضطرابات السياسية‭ ‬في شرق أوروبا والشرق الأوسط، إلى إثارة مخاوف من نقص الإمدادات.

وارتفع خام برنت القياسي 92 سنتاً أو 1.0% إلى 90.95 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99 سنتاً أو 1.1% إلى 87.81 دولاراً للبرميل.

ويسعى كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا فيما يعرف باسم أوبك +، لرفع مستويات إنتاجهم، كما تأثرت السوق بالهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على الإمارات.

وأدى التوتر بين روسيا والغرب إلى ارتفاع أسعار النفط، وأثار الخلاف بين روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، والغرب على أوكرانيا المخاوف من احتمال نقص إمدادات الطاقة في أوروبا.