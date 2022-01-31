وظائف_شاغرة في الجامعة الإسلامية بالمدينة

أعلنت الجامعة الإسلامية عن رغبتها في إشغال الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين والسعوديات عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد دوام كامل وفق الشروط والمتطلبات الموضحة أمام كل وظيفة في موقع الجامعة :

ومن ضمن الشروط العامة: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وحاصل على المؤهل المطلوبة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه أو الزمالة) حسب متطلبات كل وظيفة.

إجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من هيئة التخصصات الصحية.

إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

الوثائق المطلوبة عند التقديم (بصيغة PDF):

– صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة.

– صورة من الهوية الوطنية.

– صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد.

– إجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظيفة المعلنة.

– إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

– تعبئة النموذج (101/أ) للموظفين والمستخدمين أو نموذج (101/ب) لغير الموظفين والمستخدمين.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط: https://www.iu.edu.sa

خلال الفترة من 1443/6/28 هـ وحتى 1443/7/4هـ.