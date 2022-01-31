هذه مواعيدها ومناطق التأثير.. ” #الحصيني” يتوقع #حالة_مطرية اليوم

توقع الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة خفيفة تؤثر على عدة مناطق ومحافظات بالمملكة، اليوم الإثنين.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع حالة ممطرة خفيفة وسريعة، بدءا من اليوم الإثنين، ويكون نطاق تأثيرها على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والقصيم والباحة وعسير وجازان، تمتد ناحية محافظات شقراء والمحمل والدوادمي وعفيف والزلفي والمجمعة والقصيم وشمال الشرقية وشرق الشمالية، يسبقها ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة طقس الإثنين، أن تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والجزء الشمالي من المنطقة الشرقية كذلك على منطقة تبوك ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات (جبل اللوز- علقان).