تراجع #أسعار_الذهب اليوم في #السعودية. وعيار 21 عند 188.62 ريال

تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الإثنين 31 يناير/كانون الثاني 2022، مع هبوط “النفيس” بداية تعاملات الأسبوع بالأسواق العالمية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، 215.57 ريال (57.49 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية اليوم إلى 188.62 ريال (50.30 دولار).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، صباح اليوم الإثنين، إلى 161.68 ريال (43.11 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، اليوم الإثنين، فقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 125.75 ريال (33.53 دولار).

سجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، نحو 6708.75 ريال (1789 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الإثنين، في السعودية، نحو 1509 ريالات (402.40 دولار).

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، وكانت التوقعات تشير إلى أنها ستسجل أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر/أيلول الماضي مع اقتراب موعد رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خلفية البيانات الاقتصادية الرئيسية، بينما وضع الدولار القوي مزيدًا من الضغط على السبائك.

وبحلول الساعة 0428 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3٪ إلى 1786.26 دولار للأوقية (الأونصة)، مما رفع انخفاضه الشهري إلى أكثر من 2٪. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1786.50 دولار.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة إدارة الأصول SPI “الأسواق تتوقع فقط 100،000 إلى 150،000 وظيفة جديدة. لذا، إذا حصلنا على شيء أعلى، فإن ذلك سيعزز إمكانية زيادة الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في مارس/آذار.”