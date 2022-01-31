رقم 35 على قائمة التحالف العربي.. مصرع الحارس القضائي الحوثي

تداول ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي أمس الأحد، أنباء عن مصرع المطلوب رقم 35 على قائمة تحالف دعم الشرعية في اليمن، والمشمول بالعقوبات الأممية صالح مسفر الشاعر، المتهم بسرقة أموال المعارضين وممتلكاتهم، بصفته “الحارس القضائي الحوثي”.

وقلل مسؤولون وحقوقيون يمنيون من أهمية التسريبات الحوثية عن مصرع الشاعر، مؤكدين أن هذه الأنباء لا تختلف عن أنباء مصرع سلطان زابن، المتهم على قائمة الأمم المتحدة، واعتبروا أن هدفها التهرب من العقوبات المفروضة على الشاعر المتورط في جرائم ضد الإنسانية.

كما أقرت ميليشيا الانقلاب أمس بمقتل القيادي الحوثي مهدي علي جابر شويان، إذ وجه رئيس المجلس السياسي الانقلابي رسالة تعزية لأسرته، لكنه لم يوضح سبب مقتله، في حين قال ناشطون إنه قُتل في غارة للتحالف على صنعاء منذ أسبوعين.

وأفاد الناشطون أن شويان متهم بتصفية وتعذيب المدنيين في الحديدة، وأنه من العناصر الخطيرة التي تدربت في طهران على يد الحرس الثوري.