#الجرعة_التنشيطية شرط استمرار حالة #محصن.. بدءاً من الغد

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متابعات-الوئام

بدءًا من يوم غد الثلاثاء 1 فبراير 2022 ستصبح الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار حالة محصن في تطبيق توكلنا.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أنه ‏اعتبارًا من 1 فبراير 2022 ستكون الجرعة الثالثة شرطًا لما يلي:

  • دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.
  • دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.
  • دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.
  • ركوب الطائرات ووسائل النقل العام

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة،  تسجيل (3669) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (3) حالات وفاة رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم أيضا تسجيل (4375) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (635,191) حالة ولله الحمد.