تزايد إصابات “كوفيد-19” بين أفراد الفرق الأولمبية القادمة إلى بكين

خلال الأيام الأربعة الأخيرة رصدت الصين حوالي 119 إصابة بكوفيد بين أفراد على صلة بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها بكين وفرضت السلطات حلقة مغلقة للفصل بين المشاركين والعاملين ووسائل الإعلام وبين الجمهور.

وقال منظمون إن “الحصر كشف في العطلة الأسبوعية عن 37 إصابة جديدة يوم الأحد و34 إصابة يوم السبت، أظهرت التحاليل التي أجريت عقب وصول أصحابها إلى المطار إصابتهم بالمرض”.

واليوم الإثنين قالت اللاعبة الروسية فاليريا فاسنتسوفا التي تنافس في مسابقة البياثلون إن طموحاتها الأولمبية تحطمت، بعد أن أثبت تحليلان إصابتها وذلك عقب وصولها إلى بكين.

وكان ثمانية من الرياضيين والإداريين بين 28 شخصاً أثبتت التحاليل التي أجريت عقب وصولهم للمطار يوم الأحد إصابتهم.

ومن المتوقع أن يشارك في الألعاب نحو 3000 متسابق بالإضافة إلى المدربين والمسؤولين والحكام ومندوبي الاتحادات الرياضية ووسائل الإعلام. وتستمر الألعاب من 4 إلى 21 فبراير.

وتسمح الحلقة المغلقة لهم بالتنقل بين مقار الإقامة والملاعب الأولمبية بوسائل نقل رسمية لكن لا يُسمح لهم بحرية التنقل في الأماكن العامة.