وصول وزير خارجية سلطنة عمان على رأس وفد رسمي إلى مطار دمشق الدولي

افادت وكالة “سانا” عن وصول وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي على رأس وفد رسمي إلى مطار دمشق الدولي.

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية أن وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد سيكون في مقدمة مستقبلي الوزير العماني في مطار دمشق الدولي، وسيعقد الجانبان مباحثات مشتركة في مبنى وزارة الخارجية تتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وتعتبر زيارة الوزير البوسعيدي هي الأولى له لسورية منذ توليه منصب وزير الخارجية في بلاده في آب 2020 خلفاً لسلفه يوسف بن علوي.

وكان الوزير المقداد، زار سلطنة عمان في آذار من العام الفائت والتقى كبار مسؤوليها، في المجالات السياسية والثقافية والدبلوماسية والإعلامية، ونقل المقداد خلال اللقاءات تقدير القيادة السورية للمواقف الحكيمة لسلطنة عُمان ووقوفها منذ البداية مع الحفاظ على وحدة سورية وأراضيها وسلامتها ومقدرات شعبها وحقوقه.

وكان سلطان عمان هيثم بن طارق من أوائل الزعماء المهنئين للرئيس بشار الأسد بفوزه بالانتخابات العام الفائت، كما بعث الرئيس الأسد برقية تهنئة لنظيره العماني بمناسبة الذكرى الـ 51 للعيد الوطني لسلطنة عمان، أكد فيها أن العلاقات الثنائية التي تجمع بين الجمهورية العربية السورية وسلطنة عمان كانت على الدوام علاقات متميزة واستثنائية ونحن ننظر بارتياح كبير للتطور المستمر لهذه العلاقات وفي جميع المجالات بما يعزز الروابط الأخوية بين الشعبين السوري والعماني.