نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي، 2281 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وبين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الجولات الرقابية أسفرت عن تحرير 62 مخالفة للتدابير الاحترازية بحق المنشآت المخالفة، مؤكداً أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلدياتها مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة.