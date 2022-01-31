ضبط 80 مخالفة لإجراءات #كورونا في #الشرقية

أسفرت 973 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية أمس، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، عن ضبط 80 مخالفة، وإغلاق منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.

كما تلقى مركز بلاغات الأمانة (940)، 3 بلاغات حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا.

وتواصل أمانة الشرقية جهودها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، وتطبيق الاشتراطات، إضافة إلى رفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت، وتفعيل مبادرة “ممتثل” في جميع مدن ومحافظات المنطقة.