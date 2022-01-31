إغلاق ‏‏31 منشأة في حائل لمخالفة إجراءات كورونا

نفّذت أمانة منطقة حائل عبر فرقها الرقابية ‏أمس، ‏‏589 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق ‏‏31 منشأة لتدني مستوى النظافة العامة وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأكّدت الأمانة على جميع المنشآت تحديد مواقع وقوف الزبائن وتنظيم المرتادين بطريقة ‏تمنع التزاحم، داعيةً الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي ‏مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

كما واصلت أمانة حائل أعمالها في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري داخل الأحياء السكنية في حائل، من خلال رفع أنقاض المباني مجهولة المصدر.