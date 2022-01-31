مالك لطامات يعلن الاعتذار عن المشاركة مهرجان مزايين الإبل في قطر لعدم الجاهزية #لطامات

أعلن عبدالله بن دغيثر مالك الابل الشهيرة لطامات عن تراجعه عن المشاركات مهرجان مزاين الابل في قطر.

وقال بن دغيثر: “جمهور لطمات الغالي سبق وأعلنا مشاركتنا في مزايين دولة قطر العزيزة اعتبارا من يوم الاثنين 7/2/2022 الموافق 6/7/1443 هـ ودعوتكم لحضور حفل مشاركة لطامات ، واليوم نعلن اعتذارنا عن المشاركة متمنين التوفيق لاخواننا المشاركين من جميع دول الخليج”.

يذكر أن لطامات قد وصلت إلى قطر قبل عدة ايام بحسب مانشر من خلال منصات الابل ، للمشاركة في المزاين.

وكانت لطامات قد حققت المركز الثاني في فئة 80 الصفر في مهرجان الملك عبدالعزيز للابل الذي اختتم مؤخرا في الصياهد شمال الرياض وحظيت بحضور جماهيري غفير.