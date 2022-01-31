أمانة الرياض تغلق 661 منشأة لارتكابها مخالفات جسيمة

أغلقت أمانة منطقة الرياض 661 منشأة مخالفة خلال الأسبوع الماضي بعد ارتكابها لتجاوزات جسيمة تهدد سلامة السكّان، وذلك في إطار جهود الأمانة الميدانية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في العاصمة، والارتقاء ببيئة الأعمال تماشيًا مع مستهدفات القطاع البلدي في ضوء رؤية المملكة 2030.

وأشارت الأمانة إلى أن أبرز المخالفات الموجبة للإغلاق المباشر تتمثل في وجود حالات تسمم غذائي، وتخزين كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، وأخرى فاسدة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى عدم حصول العمالة على شهادات صحية قبل مزاولة النشاط في منشآت الصحة العامة.

وأوضحت أن المخالفات الجسمية مدرجة ضمن لائحة الجزاءات البلدية المحدثة، وهي من التجاوزات التي لا يشملها قرار التنبيه أولاً نظرًا لكونها ذات أضرار متعديّة إلى الزبائن، وتتطلب اتخاذ إجراءات صارمة للحد من تلك المخالفات التي تشكل خطرًا على صحة السكّان وسلامتهم، مبينة أن الهدف من تطبيق العقوبات هو ضمان امتثال المنشآت لجميع الاشتراطات والضوابط التي وضِعت من أجل تطوير جودة الخدمة المقدمة والتحقق من سلامة المنتجات ومناسبتها للاستعمال بشكل آمن.

وتأتي جهود أمانة منطقة الرياض الرقابية متكاملة مع حملاتها التوعوية الموجهة إلى ملاك المنشآت التجارية بهدف حثهم على معرفة الاشتراطات المرتبطة بنشاطهم التجاري، والاطلاع على جميع ما يستحدث من بروتوكولات متصلة بالإجراءات الاحترازية لجعل بيئة الأعمال جاذبة وآمنة وصحية.