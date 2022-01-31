رينارد: مواجهة اليابان صعبة.. ونسعى لتحقيق الفوز لخطف بطاقة التأهل

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم “إيرفي رينارد” أهمية وصعوبة مباراة الغد أمام اليابان ضمن الجولة الثامنة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم في اليابان : “غدًا لدينا مباراة مهمة نسعى لتحقيق العلامة الكاملة ومن المهم لنا المحافظة على النتائج التي حققناها في الجولات الماضية فقد تمكنا من الفوز في جميع المباريات ماعدا مواجهتنا أمام المنتخب الأسترالي والتي انتهت بالتعادل، لذلك يجب علينا غدًا الاستمرارية والمحافظة على الصدارة و تحقيق التأهل المباشر” .

وأضاف: “المباراة صعبة و نتمنى أن نتوج المسيرة الجيدة بالفوز غدًا، لحسم التأهل المباشر وكنا نعلم أن هذه المرحلة ستكون صعبة وبالفعل صعبة ونحن نعمل بشكل جيد ،لكن المهمة لم تنتهي بعد و سأردد حتى بعد ضمان التأهل يجب علينا أن نحافظ على الاستمرارية”.

وعن انخفاض المعدل التهديفي للأخضر قال رينارد: “جئنا هنا إلى اليابان لنكمل مسيرتنا الجيدة ولا يهمنا معدل التهديف المنخفض في المباريات الثلاث الماضية، حيث حققنا الأهم في الحصول على النقاط والتربع على رأس المجموعة”.