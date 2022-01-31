المملكة تدين وتستنكر بشدة محاولات مليشيا الحوثي استهداف المناطق والأعيان المدنية في الإمارات #عاجل

أدانت وزارة الخارجية واستنكرت بشدة، محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بهجمات متتالية آخرها إطلاق صاروخ باليستي على إمارة أبو ظبي.

وأكدت المملكة وقوفها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تجاه كل مايهدد أمنها واستقرارها، مشددة على استمرارها بالتصدي للمحاولات والممارسات الإرهابية للمليشيا الحوثية كافة من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

وجددت وزارة الخارجية تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ومساندتها والوقوف معها ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.