خلال أسبوع.. ضبط 79 مخالفا لنظام البيئة في عدة مناطق بالمملكة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، أنه تم خلال أسبوع، ضبط 79 مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وقالت إن القوات الخاصة للأمن البيئي، ضبطت 23 مخالفا لرعيهم 582 متنا من الإبل و1250 رأسا من الأغنام في مواقع ممنوعة، و21 مخالفا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من 67 مترا مكعبا من الحطب المحلي في عدد من مناطق المملكة، و11 مخالفا لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

كما ضبطت 19 مخالفا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، ومخالفا لنظام البيئة لحيازته 5 ظباء فلودير وتمساحا ونسرا من خلال موقع أعد لذلك دون ترخيص في محافظة خميس مشيط.

ونجحت الجهات المختصة بالأمن العام، في ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع في منطقتي القصيم والحدود الشمالية على متن 4 مركبات، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.