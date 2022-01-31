أعلنت لجنة العشوائيات بجدة،اليوم،أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،بدأ في توفير وظائف للمواطنين والمواطنات المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة
و أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه سيتم التواصل معهم من واقع البيانات المتوفرة لدى فرع الوزارة.
توفير وظائف للمُسجلين في الضمان الاجتماعي بجدة
الوئام-متابعات
أعلنت لجنة العشوائيات بجدة،اليوم،أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،بدأ في توفير وظائف للمواطنين والمواطنات المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة