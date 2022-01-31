عاجل.. التعليم تعتمد تفويض الصلاحيات للمسؤولين المرتبطين بنائب الوزير من بينها التوصية بالترقية الاستثنائية

أصدر نائب وزير التعليم المكلف د . سعد آل الفهيد قرارا بتفويض عددا من الصلاحيات للمسؤولين المرتبطين بنائب وزير للتعليم للعام المالي ١٤٤٣-١٤٤٤(٢٠٢٢م)

جاء منها:

الموافقة على منح الإجازات بأنواعها، لمنسوبي القطاعات المرتبطة به بما لا يؤثر على سير العمل وعلى ألا يترتب على ذلك وجود عجز في القطاعات المرتبطة به، للمرتبة الثالثة عشرة فما دون أو ما يعادلها وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك،

4. تكليف مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والوحدات في الإدارات العامة والمراكز المرتبطة به، والرفع لنا بترشيح من يراه لعمل مديري العموم في القطاعات المرتبطة به، وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة.

5. تشكيل اللجان من منسوبي القطاعات المرتبطة به، واعتماد محاضرها ، والرفع لنا بما يلزم موافقتنا من توصياتها، أو عند الحاجة لمشاركة ممثلين من القطاعات الأخرى

6. الموافقة على ترشيح منسوبي القطاعات المرتبطة به للحلقات والندوات وورش العمل واللقاءات والمؤتمرات والمشاركات والبرامج التدريبية الداخلية وفق الميزانية المخصصة للقطاع ووفق الحاجة الماسة للعمل ووفقا للأنظمة واللوائح والإجراءات والتعليمات المنظمة لذلك.

۷. اعتماد تقويم الأداء الوظيفي لمنسوبي قطاعه.

۸. إحالة موظفي قطاعه من شاغلي المراتب العاشرة فما دون أو ما يعادلها للتحقيق في حالة ارتكاب مخالفة وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المنظمة لذلك، عدا مديري العموم المرتبطين به مباشرة أو شاغلي المرتبة الحادية عشرة فأعلى أو ما يعادلها فيتم الرفع لنا بطلب إحالتهم للتحقيق في حالة ارتكاب مخالفة، وفقا للأنظمة واللوائح والإجراءات والتعليمات المنظمة لذلك.

9. انتداب منسوبي القطاعات المرتبطة به لمدة لا تتجاوز (6 أيام في المرة الواحدة داخل المملكة حسب الاعتمادات المالية المخصصة، وفقا للأنظمة واللوائح والإجراءات والتعليمات المنظمة لذلك.

10. الموافقة على الدراسة لمنسوبي القطاعات المرتبطة به وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك الصادرة من الوزارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ألا تتحمل الوزارة أي تكاليف مالية وألا يؤثر ذلك على سير العمل.

۱۱. اقتراح تحوير مسميات الوظائف في التشكيل الإداري للقطاعات المرتبطة به من المرتبة الثالثة عشرة فما دون أو ما يعادلهما عدا الوظائف المستشاة، وفقا للأنظمة واللوائح والإجراءات والتعليمات المنظمة لذلك.

۱۲. التوصية بترشيح منسوبي القطاعات المرتبطة به للمشاركات الخارجية المعتمدة في خطط الوزارة وحاجة العمل والتخصص والتكليف بها، وفي حدود الميزانية المخصصة للقطاع، ووفق اللوائح والضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.

۱۳. التوصية بالترقية الاستثنائية، وفق الوظائف المخصصة للقطاعات المرتبطة به.