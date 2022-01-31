عاجل.. ملامح #تعديل_نظام_العلم.. ما هي أبرزها؟ (فيديو)

وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الإثنين على مشروع تعديل نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/ 2/ 1393هـ؛ المقدم من عضو مجلس الشورى أ. سعد العتيبي استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

ونشرت قناة الإخبارية بعض ملامح نظام تعديل العلم الجديد.

وقال أحد مذيعي القناة: “لمواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة.. كلام كثير يدور في مواقع التواصل الاجتماعي.. التعديل ما راح يمس شكل العلم ولا نص النشيد الوطني لكن هو للنظام بشكل عام، مقاسات العلم ارتفاعه وطوله وعرضه.. مكانه في المؤسسات الحكومية والخاصة وعند المسؤولين الرسميين.. المؤسسات الخاصة تواجده في المراسم الملكية الاستقابالات الرسمية للدولة”.

وأضاف أما بشأن التعديل: “هناك عقوبات رادعة لمن يمتهن العلم.. بعض الناس يمتهنون العلم في بعض الاحتفالات.. من يمتهن العمل عرضة للغرامة والسجن.. موضوع مهم يضع النقاط على الحروف في بعض تكون من البعض في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الأخطاء التي تصير في بعض الاحتفالا.. حتى تظل راية التوحيد دائما خفاقة وعالية”.

وقبل إعلان التعديلات الجديد كان نظام العلم ينص على “كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتِقاراً لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يُعاقب بالحبس لمُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ولا يوجد في نص النظام القديم أي ما يشير إلى موقف الممتهنين للعلم على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت.