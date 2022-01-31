احذف فورا .. جوجل تحذر من 470 تطبيقا خبيثا

حذرت شركة جوجل العالمية، مستخدمي جوجل من 470 تطبيقًا بينها 21 الأكثر شيوعا، ونصحت بضرورة إزالتها من الجهاز على الفور، إذ تسببت في اختراق أكثر من 100 مليون مستخدم، نتيجة وجود برنامج خبيث.

وسقط أكثر من 100 مليون مستخدم لنظام أندرويد، ضحايا برنامج خبيث، انتشر عبر مئات التطبيقات على متجر «جوجل بلاي»، إذ أجبرتهم على الاشتراك في خدمات باهظة الثمن دون علمهم، وفقا لما ذكرته صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

«Dark Herring» ذلك الاسم الذي أطلق على حملة الاحتيال التي لجأ الهاكرز خلالها لاستخدام 470 تطبيقًا موجودًا على متجر Google Play، لإصابة أجهزة 105 مليون مستخدم لنظام أندرويد في كافة أنحاء العالم.

ويعود إطلاق الحملة للمرة الأولى إلى شهر مارس من عام 2020، عندما قام الضحايا بالتسجيل سرا في خدمات الاشتراك باهظة الثمن، التي فرضت عليهم أكثر من 11 جنيهًا إسترلينيًا في الشهر، ليتخط الإجمالي ملايين الجنيهات الإسترلينية حتى الآن، إذ وقع مستخدمو أندرويد في 70 دولة ضحية للخداع بعد تنزيل تلك التطبيقات.

واكتشف خبراء الأمن في شركة «Zimperium» الأمريكية، عملية احتيال «Dark Herring»، وهي شريك جوجل وعضو في Google’s App Defense Alliance الذي يعمل على معالجة تهديد البرامج الضارة على متجر Play، إذ تعتمد تلك البرامج الخبيثة على خداع المستخدم، فبدلاً من محاولة تحصيل رسوم من بطاقة ائتمان، أو خصم مرتبطة بـ Play Store، وتدفع الأموال مقابل الاشتراكات الوهمية عبر خدمة الدفع المباشر لشركة «DCB».

– Smashex.

– Upgradem.

– Stream HD.

– Vidly Vibe.

– Cast It.

– My Translator Pro.

– New Mobile Games.

– StreamCast Pro.

– Ultra Stream.

– Photograph Labs Pro.

– VideoProj Lab.

– Drive Simulator.

– Speedy Cars – Final Lap.

– Football Legends.

– Football HERO 2021.

– Grand Mafia Auto.

– Offroad Jeep Simulator.

– Smashex Pro.

– Racing City.

– Connectool.

– City Bus Simulator 2.

ورغم حظر التطبيقات الـ21 من «جوجل»، إلا أنها لا تزال تهدد المستخدمين الذين قاموا باستخدامها، ما دفع الشركة العالمية لتحذير مستخدمي أندرويد من مواصلة استخدامها.