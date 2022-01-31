قرار اشتراط الجرعة التنشيطية الثالثة لدخول المولات ومقار العمل يدخل حيز التنفيذ

بدءًا من اليوم 1 فبراير 2022 ستصبح الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار حالة محصن في تطبيق توكلنا.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أنه ‏اعتبارًا من 1 فبراير 2022 ستكون الجرعة الثالثة شرطًا لما يلي:

دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.

دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.