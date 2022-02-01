أزاح برشلونة ويوفنتوس من القمة.. نيوكاسل يونايتد يتصدر قائمة اكثر الاندية إنفاقا في سوق الانتقالات الشتوية #نيوكاسل #NUFC

أزاح نادي نيوكاسل الانجليزي اندية برشلونة ويوفنتوس واعتلى صدارة قائمة أكثر الاندية إنفاقاً في سوق الانتقالات الشتوية في أول فترة انتقالات يدخلها تحت ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

فقبل نهاية السوق بـ 15 دقيقة فقط أعلن نيوكاسل يونايتد عن صفقة دان بيرن التي وضعته على هرم القائمة بفارق كبير عن برشلونة الاسباني.

وأغلقت أمس فترة الانتقالات الشتوية في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى – الإسباني والإنجليزي والإيطالي والألماني والفرنسي ولا يمكن للأندية تسجيل لاعبيها الجدد بعد ذلك.

وكان نادي برشلونة الإسباني قد تصدر قائمة أكثر الأندية الأوروبية التي أنفقت أموالاً خلال فترة الانتقالات الشتوية بـ 55 مليون يورو وخصصها للتوقيع مع لاعب واحد وهو المهاجم الإسباني فيران توريس من مانشستر سيتي.

ووقع نيوكاسل مع كريس وود بـ30 مليون يورو من بيرنلي وكيران تريبييه بـ13.3 مليون يورو من أتلتيكو مدريد.

ويحتل إيفرتون الإنجليزي المركز الثالث بعدما أبرم 3 صفقات بـ37.5 مليون يورو، وهم الأوكراني فيتالي ميكولينكو من دينامو كييف وناثان باترسون من رينجرز والهولندي المغربي أنور الغازي من أستون فيلا.

أكثر 10 أندية إنفاقاً في الميركاتو الشتوي الحالي

ووفقاً لموقع ترانسفير ماركيت الألماني الشهير فإن قائمة الأندية الأوروبية الأكثر إنفاقاً في سوق الإنتقالات الشتوية حتى الآن هي:

نيوكاسل يونايتد الإنجليزي

يوفنتوس الايطالي

برشلونة الإسباني

ليفربول الانجليزي

إيفرتون الإنجليزي

أستون فيلا الإنجليزي

فيورنتينا الإيطالي

زينيت الروسي

واتفورد الإنجليزي