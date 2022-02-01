الموارد_البشرية: تطوير مهارات اكثر من 150 مختص وممرض وطبيب في مجال التغذية

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اربعة محاضرات توعوية عن التغذية وانواعها وذلك ضمن البرامج التثقيفية الموجهة التي تقدمها ادارة الخدمات الطبية بالفرع بالتعاون مع الجهات الخارجية ذات العلاقة.

تنوعت مواضيع المحاضرات لتشمل القياسات الانثروبو مترية وافعالنا في تغذيتنا والتغذية الأنبوبية واختيار التركيبات الغذائية المناسبة.

وتعرف خلالها الحضور على معنى التغذية الأنبوبية والتركيبات الغذائية الطبية ومضاعفات التغذية الأنبوبية وتقدير الطول لطريحي الفراش ونسبة تغيير الوزن في الإطار الزمني وصاحب المحاضرات مجموعة من العروض المصاحبة والنقاشات .

يشار الى ان المحاضرات استهدفت اكثر من ١٥٠ موظف وموظفة من الفرع ودور الإيواء المختصين في مجال التغذيه والاطباء والتمريض لتطوير مهاراتهم وتعريفهم على الجديد في هذا المجال.