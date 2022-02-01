عاجل.. تحالف دعم الشرعية في اليمن يشن 9 غارات على صنعاء

هزت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الارهابيين الحوثيين، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، إثر غارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال سكان محليون إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من تسع غارات جوية على محيط تبة التلفزون، و معسكر الصيانة، ومنطقة جربان، شمالي صنعاء.

وأوضح السكان، أن ألسنة اللهب تصاعدت من المواقع المستهدفة، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف.

وأشار السكان إلى أن مقاتلات التحالف لا تزال تحلق في أجواء صنعاء بشكل مكثف وعلو منخفض.

تأتي الغارات بعد يوم من إعلان الحوثيين تنفيذ هجوم ثالث بالصواريخ البالستية والطائرات دون طيار، ضد الإمارات، التي أعلنت الأخيرة صباح الإثنين اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون صوب أراضيها، مؤكدة أن هجمات الحوثيين”لن تمر دون رد”.