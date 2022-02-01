الصحة: مناعة التعافي بعد الإصابة بكورونا لا تعفي من التطعيم

أوضحت وزارة الصحة، أن المناعة الناتجة عن التعافي من الإصابة ليست كافية للوقاية من المتحورات، مشيرة إلى أن المتعافي من فيروس كورونا يحتاج إلى أخذ اللقاح لتعزيز مناعته.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر»: «المناعة الناتجة عن التعافي من الإصابة ليست كافية للوقاية من المتحورات، ويحتاج المتعافي من فيروس كورونا إلى أخذ اللقاح لتعزيز مناعته، حيث يمكنه أخذ اللقاح بعد التعافي مباشرة».

وأضافت أنَّ الحصول على لقاح كورونا بعد التعافي من العدوى يوفر حماية إضافية للجهاز المناعي، مؤكدة أن الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم بعد تعافيهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى، أكثر من الذين أكملوا جرعات التطعيم.