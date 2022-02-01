تستمر ثلاثة أيام.. #الحصيني يتوقَّع #موجة_باردة على هذه المناطق

توقع الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، بدء موجة متوسطة الشدة على بعض المناطق، من اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع موجة برد متوسطة القوة على الوسطى والشمالية، وخفيفة على المدينة والشرقية، ولطيفة على مكة المكرمة، بدءًا من اليوم الثلاثاء، مع غبار خفيف.

وأضاف أنه يتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على الوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية ما بين (4– 10) مئوية، وعلى الشمالية ما بين (صفر – 3) مئوية، وعلى الشرقية والمدينة المنورة ما بين (8 – 15)، وعلى مكة المكرمة ما بين (15 – 23).

وأشار الحصيني إلى أنه حسب مراصد للطقس، فإنه متوقع تذبذب في الحرارة بين ارتفاع وانخفاض، ومتوقع أيضا أن تستمر موجة البرد المتوسطة لمدة ثلاثة أيام، ثم يطرأ ارتفاع في الحرارة ويتراوح هذا الإرتفاع ما بين (5 – 7) درجات مئوية مع بقاء الأجواء من، تميل للبرودة إلى باردة مع رياح مغبرة.