إصابات #كورونا العالمية إلى 379 مليونا والوفيات 5.7 ملايين

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم، الثلاثاء، إلى 378 مليونا و840 ألفا و483 مصابا، وفقا لموقع ورلد ميتر.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و692 ألفا و137 حالة، فيما تعافى 299 مليونا و127 ألفا و549 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 167059 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) خلال الساعات الـ 24 الأخيرة و1192 وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 41.47 مليون، وإجمالي الوفيات إلى 496242.

كما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء أن بر الصين الرئيسي سجل 66 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) يوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 106139.

وقالت اللجنة في تقريرها اليومي إن 27 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا ، فيما لم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

فيما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى تسعة ملايين و978146 بعد تسجيل 162613 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 117974 بعد تسجيل 188 وفاة جديدة.

وأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 18.343 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 864.042 .

وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية إنه تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6772 حالة.