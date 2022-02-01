تفاصيل.. هذه أبرز انتقالات اللاعبين إلى الأندية الأوروبية

شهد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تحديداً نشاطاً كبيراً في اليوم الأخير بفترة الانتقالات الشتوية، خاصة من توتنهام هوتسبير وإيفرتون.

وفي ما يلي أبرز الصفقات في مسابقات الدوري الأوروبية الكبرى خلال يناير.

إنجلترا

– ديلي آلي: من توتنهام هوتسبير إلى إيفرتون (انتقال مجاني مع دفع عشرة ملايين جنيه إسترليني بعد خوض 20 مباراة).

– دان بيرن: من برايتون اند هوف ألبيون إلى نيوكاسل يونايتد.

– جون-فيليب ماتيتا: وقع على عقد دائم مع كريستال بالاس (بعدما كان يلعب على سبيل الإعارة).

– مات تارجت: من أستون فيلا إلى نيوكاسل يونايتد (إعارة).

– رودريجو بنتانكور: من يوفنتوس إلى توتنهام هوتسبير (19 مليون يورو مع وجود ستة ملايين يورو كحوافز).

– ديان كولوسيفسكي: من يوفنتوس إلى توتنهام هوتسبير (إعارة مقابل عشرة ملايين يورو مع وجود بند بضمه بشكل إجباري مقابل 35 مليون يورو).

– خوليان ألفاريز: من ريفر بليت إلى مانشستر سيتي (26 مليون دولار).

– كريستيان إريكسن: إلى برنتفورد (انتقال مجاني).

– فيليب كوتينيو: من برشلونة إلى أستون فيلا (إعارة).

– لوكا ديني: من إيفرتون إلى أستون فيلا (25 مليون جنيه إسترليني).

– لويس دياز: من بورتو إلى ليفربول (45 مليون يورو).

– برونو جيمارايش: من أولمبيك ليون إلى نيوكاسل يونايتد (40 مليون يورو).

– كريس وود: من بيرنلي إلى نيوكاسل يونايتد (25 مليون جنيه إسترليني).

– كيران تريبيير: من أتليتيكو مدريد إلى نيوكاسل يونايتد (12 مليون جنيه إسترليني).

– فيتالي ميكولينكو: من دينامو كييف إلى إيفرتون (18 مليون جنيه إسترليني).

– نيثن باترسون: من رينجرز إلى إيفرتون (16 مليون جنيه إسترليني).

– فاوت فيجهورست: من فولفسبورج إلى بيرنلي (12 مليون جنيه إسترليني).

– هوانج هي-تشان: من رازن بال شبورت لايبزيج إلى ولفرهامبتون واندرارز (12 مليون جنيه إسترليني).

– كالوم تشيمبرز: من آرسنال إلى أستون فيلا.

إسبانيا:

– جيوفاني لوسيلسو: من توتنهام هوتسبير إلى فياريال (إعارة).

– فيران توريس: من مانشستر سيتي إلى برشلونة (55 مليون يورو).

– أنطوني مارسيال: من مانشستر يونايتد إلى إشبيلية (إعارة).

– آداما تراوري: من ولفرهامبتون واندرارز إلى برشلونة (إعارة).

– رافينيا: من باريس سان جيرمان إلى ريال سوسيداد (إعارة).

– إيلاش موريبا: من رازن بال شبورت لايبزيج إلى بلنسية (إعارة).

– سيرجيو ريكو: من باريس سان جيرمان إلى مايوركا (إعارة).

فرنسا:

– رومان فافري: من بريست إلى أولمبيك ليون (15 مليون يورو مع مليوني يورو كحوافز).

– تانجي ندومبيلي: من توتنهام هوتسبير إلى أولمبيك ليون (1.4 مليون يورو إعارة مع وجود بند يسمح بضمه بشكل نهائي).

– سياد كولاشيناتس: من أرسنال إلى أولمبيك مرسيليا (انتقال مجاني).

– حاتم بن عرفة: إلى ليل (انتقال مجاني).

ألمانيا:

– سردار آزمون: من زينيت سان بطرسبرج إلى باير ليفركوزن (انتقال مجاني).

إيطاليا:

– دوسان فلاهوفيتش: من فيورنتينا إلى يوفنتوس (80 مليون يورو).

– جيوفاني كابرال: من سبورتنج لشبونة إلى لاتسيو (إعارة مع وجود بند يسمح بضمه بشكل نهائي مقابل ثمانية ملايين يورو).

– دينيس زكريا: من بروسيا مونشنجلادباخ إلى يوفنتوس (4.5 مليون يورو إضافة إلى 4.1 مليون يورو كحوافز).

– فيدريكو جاتي: من فروزينوني إلى يوفنتوس (إعارة إلى فروزينوني حتى نهاية الموسم).

– فالنتين ميهايلا: من بارما إلى أتلانتا (إعارة مع وجود بند يسمح بضمه بشكل نهائي).

– جيريمي بوجا: من ساسولو إلى أتلانتا (إعارة مع وجود شرط بضرورة الشراء مقابل 22 مليون يورو).

– جوناتان إيكوني: من ليل إلى فيورنتينا (15 مليون يورو).

– روبن جوزينس: من أتلانتا إلى إنتر ميلان (إعارة).

– كريشتوف بيونتك: من هيرتا برلين إلى فيورنتينا (إعارة).

– أكسل توانزيبي: من مانشستر يونايتد إلى نابولي (إعارة).

– إينزلي ميتلاند-نايلز: من أرسنال إلى روما (إعارة).

– سيرجيو أوليفييرا: من بورتو إلى روما (إعارة).

– بابلو ماري: من أرسنال إلى أودينيزي (إعارة).