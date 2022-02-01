أمريكا تعفي #السعوديين فوق الـ50 من المقابلة لتجديد #التأشيرة

أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض، أمس الاثنين، إعفاء السعوديين من المقابلة الشخصية عند طلب تجديد التأشيرة، إذا كانوا فوق الـ50.

وأوضحت السفارة عبر موقعها الإلكتروني أن المتقدمين الذين يستوفون المعايير مؤهلين لتجديد التأشيرة عبر البريد بعد أسبوعين، مبينة أنه يشترط أن يكون مقدم الطلب السعودي موجوداً في بلاده، ولم يعتقل قط، أو يدان بجريمة، أو رحل من الولايات المتحدة، أو منع من دخولها، وأن يملأ نموذج الطلب على الإنترنت بدقة.

وقال القنصل العام مايكل غارسيا، إن الإعفاء من المقابلة الشخصية للسعوديين المؤهلين للتجديد، سيوفر فرصاً أكثر للجميع للحصول على التأشيرة دون حاجة إلى التحول إلى السفارة أو القنصلية.