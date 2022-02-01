ارتفاع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 190.31 ريال

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الثلاثاء 1 فبراير/شباط 2022، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس في البورصات العالمية.

سجل جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، 217.50 ريال (58.00 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية اليوم، 190.31 ريال (50.75 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى 163.13 ريال (43.50 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، اليوم الثلاثاء، فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 126.88 ريال (33.83 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، نحو 6768.75 ريال (1805.00دولار).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، في السعودية، نحو 1522.50 ريال (406.00 دولار).

وعالميًا، واصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاعها، في محاولة لتعزيز المكاسب قبل أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي خطة رفع الفائدة الشهر القادم.

وبحلول الساعة 0140 بتوقيت جرينتش تغير سعر الذهب الفوري قليلاً عند 1797.94 دولار للأوقية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل/نيسان 0.2 بالمئة إلى 1799.10 دولار.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت عند تسوية تعاملات جلسة أمس الإثنين، لكنها سجلت أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر/أيلول الماضي مع تزايد التوقعات حول رفع الفائدة الأمريكية في مارس/آذار المقبل.

وصرحت “ماري دالي” رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الفائدة الأمريكية إلى 1.25% بحلول نهاية العام الجاري، مع البدء في ذلك خلال اجتماع مارس/آذار المقبل.

كما ذكر “رافائيل بوستك” رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن البنك قد يرفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، في حالة وجود حاجة لتبني اتجاه أكثر تشددًا لكبح التضخم.