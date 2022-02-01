ضبط عمالة مخالفة تسرق الملابس المستعملة من صناديق التبرعات إلى مستودع وسط #الرياض

أطاحت أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع 12 جهة حكومية، بعمالة غير نظامية، بعد سرقة أكوام من الملابس المستعملة المخصصة للتبرعات، تمهيدًا لعرضها للبيع في الأسواق.