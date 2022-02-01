ضبط عمالة مخالفة تسرق الملابس المستعملة من صناديق التبرعات إلى مستودع وسط #الرياض

أطاحت أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع 12 جهة حكومية، بعمالة غير نظامية، بعد سرقة أكوام من الملابس المستعملة المخصصة للتبرعات، تمهيدًا لعرضها للبيع في الأسواق.
ونشر الحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض عبر موقع «تويتر»، مقطع فيديو، يوثق أكوام الملابس المستعملة المتكدسة في مستودع غير نظامي وسط الرياض، استعدادًا لبيعها كملابس جديدة في الأسواق.
وأوضحت أمانة الرياض، أن حنكة المراقبين نجحت في إفساد مخططات العمالة غير النظامية، قبل إتمام عملية توزيعها للأسواق، مشيرة إلى تحويل المخالفين إلى الرقابة لمحاسبتهم.